La primera nación en reconocer la Independencia de Argentina, declarada en 1816, fue el Reino de Hawaii.

En 1818, el rey Kamehameha I firmó un tratado de comercio con el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el Pacífico asiático, el corsario francés Hipólito Bouchard, considerado uno de los impulsores más tenaces del posicionamiento de Argentina como país en el escenario mundial.

Bouchard fue uno de los navegantes recomendados para guiar la “guerra de corso” como se conocía a la estrategia militar que consistía en bloquear el avance de los españoles y favorecer el posicionamiento de las tropas revolucionarias americanas por mar.

En junio de 1817 Bouchard obtuvo la patente de “corsario argentino”, y comenzó la etapa más novelesca de su vida.