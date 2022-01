Hilda Lizarazu: “Es hermoso compartir música con los hijos”

Hilda Lizarazu y su hija, Mía Folino Lizarazu, participaron juntas de una serie de recitales familiares "Patagonia Picnic" en Bariloche. La reconocida cantante habló de los proyectos que las unen y recordó el momento en el que subió al escenario a cantar en un show de Charly García junto a su beba en brazos hace 20 años.

“Ella es una mujer que está buscando cómo escribir, no es fácil ponerse a componer. La veo bien, muy relajada y tiene mucha naturalidad”, declaró y agregó: “Es hermoso compartir música con los hijos, tiene al escenario como si fuera el living de su casa”.

Lizarazu recordó cuando hace 20 años subió a cantar al escenario con su hija en brazos: “Fui muy criticada, pero de todas maneras como soy cero hater, no me sumo al enorme caudal de opiniones de gente que necesita plantar su veneno. No me enganché. Hoy las nuevas jóvenes músicas y artistas lo toman como referencia”.

