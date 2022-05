" Está la posibilidad de volver. La verdad que exigían bastante pero por suerte salió todo bien. Tengo unas molestias mínimas pero no me impedían entrenar. Así que estoy muy contento por esto. Dos meses antes que termine el campeonato el año pasado jugaba pero me ponía 2 inyectables, me infiltraba porque tenía un dolor en el litio, tuve un edema óseo en la cadera, en el isquión. Por ahí pasan varios músculos. En enero y febrero hice la rehabilitación y estuve angustiado porque no sabía si realmente podía volver a jugar. Salió la opción de irme a Buenos Aires y me ayudo mucho en lo mental, y vine con otras ganas. Vine con ganas de entrenar. La evolución fue muy positiva, hice todo por mi vuelta y por volver a estar este domingo en un campo de juego" remarcó el futbolista.

