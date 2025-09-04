Heroínas olvidadas que inspiran canciones

Un disco que rescata voces silenciadas de la historia iberoamericana y las devuelve al presente con música y compromiso

Un disco que rescata voces silenciadas de la historia iberoamericana y las devuelve al presente con música y compromiso

La cantautora Inés Bayala visitó el estudio de Nacional Folklórica a Carla Ruiz en Nacional Folklórica para presentar su nuevo disco Condenadas al olvido. El trabajo reúne siete canciones inspiradas en mujeres valientes de la historia independentista iberoamericana, muchas veces invisibilizadas por los relatos oficiales. Bayala contó cómo surgió la idea a partir de Parda María, tema dedicado a María Remedios del Valle, y cómo investigó historias de heroínas de Argentina, Brasil y Ecuador para darles voz a través de la música.

La artista adelantó sus próximas presentaciones:

Domingo 14 de septiembre, 19 hs en el Teatro Municipal Julio Martinelli (San Fernando).

Viernes 24 de octubre, 19 hs en el Auditorio Arévalo de Ciencias Económicas (CABA), con entrada libre y gratuita.

En ambas fechas se presentará como Inés Bayala Trío, junto a invitados especiales como Mónica Abraham, Anabel Soch y Laurita Pizzarelli.