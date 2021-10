Hernán Viaggio: "Empecé haciendo el programa "Después de todo"

En Tardecitas Salteñas, el actor y comunicador Hernán Viaggio recordó cómo fue su acercamiento al folclore del norte del país, antes de mudarse definitivamente a Salta, donde lleva residiendo desde hace tres décadas. "Nací en San Fernando, en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, al lado de Tigre. Y me crié en una casa donde se escuchaba mucho folclor, mi madre era madrina artística de Machingo Ábalos", señaló en diálogo con Oscar Humacata.

Contó que cuando comenzó a estudiar guitarra, entre finales de los ´60 y principios de los ´70, se interesó por el significado de las letras porque no las entendía. "Empiezo a tocar folclore y no podía memorizar las letras, no entendía en qué idioma estaba cantando: Se ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los erques. Qué son los erques, me preguntaba", dijo.

Durante la entrevista contó su trayectoria en los medios de comunicación salteño, entre otras anécdotas.

Escuchá Tardecitas Salteñas de lunes a viernes de 17 a 18 por Radio Nacional Salta (AM 690 y FM 102.7) con la conducción de Oscar Humacata.

