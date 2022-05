Hernán Vaca Narvaja: “Es un juicio que va a la deriva desde hace semanas”

En La Vuelta a Casa conversamos con el periodista Hernán Vaca Narvaja sobre el juicio de Nora Dalmasso y afirmó: “Es un papelón, me llama la atención que no tome nota el Superior Tribunal de Justicia. El juicio no lo conduce nadie, Brito hace lo que quiere. Se ha convocado a amigos de Macarron para que hablen bien de él, aun cuando no tienen nada que ver con el juicio”. Con respecto a la ausencia del acusado por problemas de salud comentó: “Terminó de declarar Miguel Rohrer, y le dieron el alta a Macarrón”

Hernán Vaca Narvaja aseveró: “Es un juicio que va a la deriva desde hace muchas semanas.”

Con respecto a la historia que comparte con la causa admitió: “Todo lo que yo publiqué en mi libro hace 13 años, todo se está corroborando. Lo único que lamento es que no esté viva mi madre para verlo, porque para mi es una gran satisfacción profesional.”

Nota completa:

