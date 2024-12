Hernán Casciari pone en marcha "Escuela de narrativa"

El escritor y editor, habló con Flores Negras sobre su nuevo emprendimiento.

"Desde muy chiquito fui muy curioso de las letras y el campo tiene una época dorada de muy buenas letras, me gustaban las letras, las historias que se contaban, nunca se me dio por escribir canciones y aunque tuve muchos amigos me pedían letras y eran espantosas".

“Hoy me entusiasma este nuevo proyecto Orsai inaugura en enero su «Escuela de Narrativa» en el Paseo La Plaza.

Un espacio para aprender a contar historias; en la sala Casals del Paseo La Plaza, desde el 13 de enero.

Una propuesta alucinante de talleres, cursos y seminarios sobre lo que más nos gusta: contar historias.

Hernán contó detalles de la modalidad del curso que será en parte virtual y en parte presencial. Aquí toda la información.

Hay ocho semanas disponibles. El taller empieza un lunes y termina un viernes. Como máximo serán veinticinco alumnos que escribirán tres horas diarias por la mañana, de la mano de los autores más talentosos del país: Betina González, Romina Paula, Washington Cucurto, Dolores Reyes, Luis Mey, Silvina Giaganti, Leo Oyola y Natalia Rozenblum cubrirán cada semana.