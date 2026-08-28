Herencia digital: ¿Qué pasa con nuestras redes sociales y cuentas activas cuando morimos?

El abogado especializado en tecnología Segundo Carranza Torres, conversó con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional, sobre los posibles destinos de la vida digital de una persona cuando la misma muere. ¿Existe la figura de heredero digital?.

"Las redes sociales dan la posiblidad de designar un administrador en caso de fallecimiento. Se reporta el usuario y fin. Pero por obligación legal, hay un procedimiento accesible, por el cual se puede probar la muerte de un usuario, por el cual se puede acceder a su cuenta", explicó. "Hoy las redes no son un lugar de intercambio social, sino que puede haber actividad económica, y eso obliga a las plataformas a reconocer un heredero", agregó.

En lo que respecta a los correos eléctronicos, Carranza Torres aclaró: "Aquí es distinto porque la correspondencia es inviolable, y eso significaría vulnerar su intimidad y la de otras personas".

Otro también es el caso de los perfiles personales y de las páginas: "En el primero uno asume un compromiso de acreditar su identidad y que sea real. Pero en una página de Instagram (sin verificación) , cualquiera podría tomarla. Lo que no podría pasar o sería ilegal, es que alguien hable haciendose pasar por otra persona".