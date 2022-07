Hepatitis C: Una enfermedad desconocida para muchos comodorenses

Los casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) crecen año a año, una vez por día se detecta un caso de sífilis en Comodoro. Aunque existen distintas enfermedades de transmisión sexual solo se reconocen en la comunidad o de forma popular, el HIV sin embargo existen muchas otras como Hepatitis B y C, Sífilis, gonorrea y algunas más.

“Nosotros hacemos un chequeo general de todas las enfermedades de Enfermedades de Transmisión Sexual, hoy hacemos mucho hincapié en las Hepatitis C, de la que no hay información y tampoco vacuna" explicó Soledad Soto, Bioquímica de la Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia.

Para trabajar en la prevención y detección este sábado 30 de julio se llevará adelante una jornada de detección y vacunación contra estas enfermedades. La actividad será de 11 a 16hs en Sarmiento N° 680, para mayores de 13 años.

Hoja de ruta| Equipo: Andrea Miranda, Elena Yrrazabal y Juan Manuel González| Operación: Luis Villegas| Imagen La Tercera |