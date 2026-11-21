En Londres, el 21 de noviembre de 1695 muere Henry Purcell, para muchos, el más admirable y fantástico compositor inglés de todos los tiempos. Sin mucho para agregar, escuchemos pues la chacona final de la Suite de The Fairy Queen por el Ensamble Didone Abbandonata.

Además, un 21 de noviembre de los siguientes años

1710 en Roma, muere Bernardo Pasquini, en su tiempo, un afamado compositor de óperas y de música sacra y hoy, valorado, por su originalísima música para teclado.

1831 en París, Giacomo Meyerbeer estrena Roberto el diablo y se consagra como el mayor operista de la escena francesa.

1852 en Villarreal, Castellón, nace Francisco Tárrega, el reconocido guitarrista y compositor español.

1901 sin demasiados puntos de contacto con las que habrían de ser sus grandes óperas, en Dresde, Richard Strauss estrena Feuersnot.

1937 después de haber sufrido violentas críticas y persecuciones por parte del comisariado soviético, Shostakovich cambia el rumbo de sus composiciones y estrena, en San Petersburgo, su colosal y admirable Sinfonía Nº5, op.47.

1938 en Nueva York, fallece Leopold Godowsky, un extraordinario pianista polaco a quien llamaban “el pianista de los pianistas”.

1974 en Holanda, país en el que residía desde hacía varias décadas, muere Frank Martin, el más célebre de los compositores nacidos en Suiza, muy cercano al neoclasicismo francés.