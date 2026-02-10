"El sable corvo es el mayor símbolo de la libertad de la República Argentina"

El jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo y Teniente coronel Cristian Castellano en diálogo con el equipo Primer Round por Radio Nacional, se refirió al significado simbólico del sable corvo de San Martín y explicó en qué lugar queda exhibido del Regimiento de Granaderos a Caballo.

"El sable corvo de nuestro Libertador es el mayor símbolo de la libertad de la República Argentina, y es parte de la identidad de nuestros granaderos. Lo hemos puesto en el lugar más significativo del Regimiento, el hall de los grandes símbolos sanmartinianos. Allí están todos los objetos importantes y que representan los valores para el Regimiento", expresó.

Se exhibe en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento de Granaderos a Caballo (avenida Luis María Campos 554) y los horarios son de miércoles a domingo de 11 a 19 horas. "Se mantienen los mismos horarios que funcionaban el Museo Histórico Nacional. El sable tiene una guardia de honor y distintos dispositivos de Seguridad", agregó.