"Hemos hecho muchas mejoras en el estadio de Quilmes para que el socio se sienta cómodo"

El presidente de Quilmes Atlético Club Carlos “Cocho” Giulianetti en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló de su gestión y dio su opinión acerca de la decisión que tomó la AFA de televisar los partidos de la Primera Nacional a través de una plataforma propia.

El entrevistado contó cuál es la actualidad del club y las mejoras que se han venido haciendo desde su gestión: "Estamos realizando mejoras para la seguridad del Estadio; modificamos algunas cosas que podrían haber generado algún problema; estamos trabajando día a día para que la gente se sienta cómoda".