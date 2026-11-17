El 17 de noviembre de 1959, en Río de Janeiro, fallece Heitor Villa-Lobos, el más célebre compositor brasileño de la historia y el fundador de las más importantes instituciones musicales del país. Los invitamos a escuchar el Preludio de su Bachiana Brasileira Nº 4 por Nelson Freire al piano.

Además, un 17 de noviembre de los siguientes años

1850 veintidós años después de su muerte, en Viena, se estrena al maravilloso Quinteto de cuerdas con dos chelos en Do Mayor D. 596, de Schubert.

1866 en París, Ambroise Thomas dirige el estreno de su ópera Mignon

1898 en el Teatro Lírico de Milán, con una recepción clamorosa, se estrena Fedora, la ópera de Umberto Giordano.

1915 en el Teatro Johann Strauss de Viena, Emmerich Kálmán continúa estrenando operetas exitosas. Ahora, es el turno de La Princesa Gitana.

1924 en Ucrania, nace Leonid Kogan, uno de los violinistas más extraordinarios del siglo XX.

1982 en Estocolmo, su país de residencia desde hacía décadas, muere Eduard Tubin, un compositor estonio especialmente recordado por su música sinfónica.