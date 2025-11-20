Héctor Larrea y Cacho Fontana, dos íconos de la radio

En esta edición, Adrián Korol nos trae un encuentro único, irrepetible, de esos que uno guarda como un tesoro: Cacho Fontana y Héctor Larrea, mano a mano, en los estudios de Radio Nacional.
Dos maestros, dos estilos, dos miradas que marcaron décadas y un fragmento histórico que solo existe porque un operador tuvo el reflejo de grabarlo y un equipo de radio supo cuidarlo como oro.
La azotea se convierte en máquina del tiempo: viajamos a aquella charla íntima donde se escuchan silencios, códigos, humor, respeto y el oficio en estado puro.
En este episodio también debutamos con GPT-5.1, el nuevo modelo de inteligencia artificial que ya está modificando cómo pensamos, cómo producimos y cómo nos comunicamos.
Conocemos las novedades gracias a DIALITO, una IA nacida precisamente con GPT-5.1.
Y para coronar una entrega verdaderamente épica, conversamos con el Capitán de la Expedición Atlantis, aquel cruce del Atlántico en balsa que quedó grabado en la memoria de la radiodifusión.
Una odisea donde la radio fue mucho más que un medio: fue herramienta, compañía, puente, brújula y tripulante durante 52 días. Sin radio, la Atlantis no hubiera sido posible.
Un episodio vibrante, histórico, autorreferencial, profundamente radial. Una prueba viva de que la magia existe… y suena.
