Héctor Cavallero y Aníbal Pachano estuvieron en los festejos del Día de la Radiodifusión

Aníbal Pachano, quien conduce Aló Pachano en Nacional AM 870 y el director de Radio Nacional Héctor Cavallero, estuvieron en el Palacio Libertad durante la transmisión especial de Ramos Generales por el Día de la Radiodifusión. Ambos celebraron este medio de comunicación histórico y hablaron sobre el trabajo que hoy les toca llevar adelante allí.

"Tengo que agradecer a Héctor el poder estar en Radio Nacional. A mi de chico me encantaban los radioteatros, le esribía cartas a Tita Merello, y hoy cumplo un sueño de poder estar en la radio. La radio es un punto de comunicación y de relación. La radio es volver a las fuentes", dijo Pachano.

Por su lado, Cavallero expresó su orgullo de estar a cargo de la dirección de Radio Nacional: "Me encantó el desafío, me encanta poder colaborar con el país. Poder poner tu aporte e intentar ponerla en otra posición, me encanta. Las radios y nuestras medicines están creciendo, que vayamos creciendo en mediciones, me hace muy feliz. Convocar a profesionales como ustedes, me hace muy feliz".