Héctor Cavallero: “El éxito es lo mejor de todo”

Con un repaso por su vasta trayectoria, el director de Radio Nacional, Héctor Cavallero, aseguró que “el éxito es lo mejor de todo” y que “ha tenido suerte” en su carrera aunque aseguró ser un “coleccionista de fracasos personales”.

“El negocio (del espectáculo) es muy especial, tiene subidas y bajadas constantemente. Muchas veces te equivocas creyendo que habías logrado lo máximo. A veces pasa”, exclamó el productor en diálogo con “Mirá quien vino”, el programa que conduce Mariana Clark.

Responsable de traer al país figuras internacionales como Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Liza Minnelli, entre otros, reconoció no haber tenido una buena infancia, la cual estuvo “llena de dolor” ya que sus padres se divorciaron cuando tenía tres años en una época en la que “la gente no se divorciaba”, motivo por el cual llegó a estar pupilo en un colegio. Sin embargo, reconoció haberlo “superado a través del tiempo”.

En un repaso por su infancia, como alumno se definió como “mediocre”: “Siempre pasé arañando”, dijo entre risas. “No me gusta estudiar nada”.

Al abordar su trayectoria como representante, elogió su relación personal con Susana Giménez, quien “le abrió camino con las figuras que quería contratar”.

También destacó la relación que mantiene con sus cinco hijos al definirlos como “lo más importante que tenés en la vida” y a quienes “hay que proteger por encima de todo”.

Sobre el éxito, consideró que “es lo mejor de todo”. “Está en tu esfuerzo y en lo que te responda la gente a quien apelás. El éxito es mucho mejor que la plata y cualquier otra cosa”, dijo.

“Personalmente soy un coleccionista de fracasos porque tuve cuatro separaciones y no fue fácil. Emotivamente no he sido un tipo muy exitoso. Hace 25 años que estoy bien. Pero esos fracasos también hay que contabilizarlos”.

“En la vida del trabajo he tenido muchas buenas y muchas vacías. Pero el saldo es muy positivo”, aseveró y agradeció el acompañamiento que recibe por parte del público y de los artistas con quienes trabaja.

Sobre su relación con el fracaso, consideró que “no hay nada más feo” pero “uno tiene que estar preparado para recibirlo cuando apuesta por algo”.

“Cuando Frank conoció a Carlitos” es su trabajo más reciente, el cual calificó como “el mayor éxito de su vida”. “Que la gente te agarre la mano llorando agradeciendo es mucho más importante que cualquier otra cosa que me pueda dar el espectáculo”.

La obra reproduce el encuentro imaginario entre Carlos Gardel y Frank Sinatra y, según el productor, genera en la audiencia “una cosa única”. “Yo voy a la noche al teatro y me paro en el hall a ver qué dice la gente”, aseguró.

El espectáculo culminará el próximo 17 de noviembre, sin embargo, Cavallero adelantó que volverán a partir del 8 de enero en el Teatro Astral con una nueva temporada de “Cuando Frank conoció a Carlitos”.

“Me encantaría llevar el espectáculo al exterior”, aseveró y recordó uno de sus primeros espectáculos relacionados con el mundo del tango, que fue llevado a la Torre Eiffel en París. “Llevar esta obra a Nueva York sería un sueño”, finalizó.