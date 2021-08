Hecho de violencia del concejal Hugo Barro sobre Lorena Mamani

Se dio a conocer públicamente una denuncia sobre un hecho de violencia del concejal Hugo Barro, sobre Lorena Maman donde por ese motivo en #LaRadioPublica conversamos con ella en el aire de Nacional La Quiaca: “lamentablemente ocurrió el hecho que se estuvo desarrollando en todas las noticias en el día de ayer. Entiendo que la motivación de esto es provocar una intimidación hacia mi persona.

La denuncia ya está radicada. Vamos a proceder como creemos que debemos hacerlo. La verdad que la situación a mí me ha desbordado porque a pesar de que en ese instante del hecho yo lo identifico al concejal y que por suerte estaba acompañada por una compañera de trabajo que es mi principal testigo. Además de las imágenes en video que pertenecen al centro de monitoreo de la ciudad de La Quiaca”.

La abogada Lorena Mamani relata como el atropello que sufrió por parte del concejal Hugo Barro no fue un hecho aislado: “el día de los comicios en el momento de la fiscalización también fui increpada de un modo bastante patético por esta persona, pero ahora ya no lo podía dejar pasar.” Sobre los detalles de la denuncia destacó que en ambos casos se trata de causas enmarcadas en la figura de “violencia de género”.

La doctora al cerrar la entrevista en la Radio Pública cerró con una reflexión: “soy una gran reivindicadora de los derechos de la mujer. Voy a luchar siempre por ellos, en el contexto también de la defensa de los derechos humanos. Por ello, por mis principios, por mis convicciones, no puedo dejar pasar estas situaciones. No podemos dejar pasar las situaciones donde las personas se manejan con impunidad, en donde no respetan los derechos del otro. Esto es lo que me moviliza, no solamente a mí, sino también por las otras mujeres que se encuentren con estas situaciones, que se sientan identificadas y que siempre sea la oportunidad de poder tomar la valentía y realizar la denuncia correspondiente”.