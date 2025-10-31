Hebe Casado: “El presidente fue taxativo con que el equilibrio fiscal no se toca”

La vicegobernadora de la provincia de Mendoza, conversó con Nicolás Yacoy sobre la reunión que el Presidente de la Nación mantuvo con 20 gobernadores tras el triunfo electoral de los comicios legislativos.

Casado confirmó que Javier Milei explicó primeramente el motivo del encuentro y luego varios gobernadores expusieron algunos problemas de sus provincias.

En este punto destacó que el mandatario fue taxativo en que el equilibrio fiscal no se toca.

Por otra parte Hebe Casado recordó que más allá de las cuestiones que tengan que ver con las campañas electorales de cada distrito, los mandatarios retomaron el diálogo con el Presidente.