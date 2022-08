"La realidad pasa por otro lado, no por las agendas de los dirigentes"

Ramón Mestre (UCR-Juntos) pidió prudencia a la hora de la definición de las candidaturas dentro de la coalición opositora. Así se refirió a las declaraciones realizadas por Luis Juez, quien dijo que será candidato a gobernador por dentro o fuera de Juntos.

“La realidad pasa por otro lado, no por las diferencias entre dirigentes. Tenemos que volver a las ideas y a las propuestas”, explicó en diálogo con Hay Mañana. “Los partidos necesitan trabajar en un programa y en una propuesta, además de reglas claras. Eso le compete al gobernador Juan Schiaretti”, aseveró a la hora de reclamar unas primarias en Córdoba.

“En Córdoba no tenemos Paso, ni fecha de elecciones. El Gobernador tiene que dar señales claras sobre lo que pretende hacer para que los partidos de la oposición nos organicemos", indicó el ex jefe comunal. “Estoy de acuerdo con lo que dijo (Mauricio) Macri. Fracasamos, no pudimos organizarnos, no tuvimos la interna que pedimos. Hay responsabilidades en general", finalizó.

Escuchá la nota completa a Ramón Mestre: