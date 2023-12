"Hay visión negativa del Estado y una sociedad dividida moralmente"

Sergio Morresi, investigador del CONICET, habló en Temprano es mejor para analizar la gestión de presidente Javier Milei la cual caracterizó como “están cavando el pozo para que la crisis sea más terrible y puedan actuar con libertad” dijo Morresi hace unos a Página 12.

El investigador del Conicet amplió su análisis de la actual gestión “con el título del diario quise decir que no solo es desde lo económico sino hay ciertas confrontaciones con ciertos sectores como la represión social y ahora anuncian que van a reprimir la protesta social” y agregó su parecer sobre los discursos del actual gobierno “todavía es un gobierno que está acomodándose y es una dinámica que por ahora incluye y es un gobierno que no solo plantea la confrontación sino tiene una visión del Estado novedosa porque en lugar de pensar de cambiar el rumbo político o reformar el Estado aquí hay una serie de visiones negativas sobre el Estado, una visión de la sociedad totalmente dividida moralmente como los argentinos de bien como aquellos que no lo son”.

Escucha la nota:

