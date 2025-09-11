¿Hay vida en Marte? Los Destellos y la NASA en Las horas oscuras

En Las horas oscuras (Nacional Rock), conducido por Leo Acevedo, la música de Los Destellos volvió a sonar con su tema Marcianito, justo en el día en que la NASA difundió un hallazgo clave del rover Perseverance en Marte.

El vehículo espacial, que desde 2020 recorre el cráter Jezero, identificó materia orgánica en formaciones minerales que podrían haberse originado en procesos microbianos hace 3.800 millones de años.

“Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”, señalaron científicos de la agencia espacial. El cruce entre ciencia y música dio lugar a un recorrido sonoro con canciones inspiradas en el planeta rojo, desde Andrés Calamaro hasta la Orquesta Hypnofón de Alejandro Terán.