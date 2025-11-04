“Hay una unión para sacar adelante a River Plate y llevarlo a un escalón más alto"

En diálogo con el equipo de Pasión Nacional, el ex presidente de River Plate analizó el actual momento del club millonario y los resultados de las elecciones celebradas este fin de semana que consagraron a Stefano Di Carlo como nuevo presidente de la institución de Núñez.

A menos de una semana del superclásico, el ex dirigente consideró que “este es el momento del silencio, de la reflexión interna por sobre todas las cosas”.

“Los dirigentes tenemos que tratar de contribuir a que River encuentre su motivación, que es lo que está bajo”.

Para Hugo Santilli, “River tiene suficiente plantel para superar este momento que le permitiría clasificar para la próxima Copa Libertadores que es esencial. Esto requiere tranquilización del espíritu riverplatense”.

Respecto al resultado electoral, consideró que es la materialización “de un proyecto que abarca el pasado que yo represento, el presente que representa D`onofrio y Jorge Brito y ahora el futuro que es Estéfano Di Carlo”.

“Hay una unión para conseguir sacar adelante a River Plate y llevarlo cada vez a un escalón más alto. River es un sentimiento nacional que representa a millones de argentinos y se satisface en la victoria futbolística”. “Hoy River tiene que centrar todos sus esfuerzos en serenarse, encontrar la motivación y tratar de conseguir los objetivos futbolísticos que nos permitan seguir liderando las cosas”.

Consultado sobre la designación de su hijo Diego Santilli como Ministro del Interior, expresó su satisfacción y lo calificó como “un hombre muy preparado para la política, que puede ayudar mucho al presidente Milei a lograr los objetivos que busca”.