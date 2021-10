“Hay una oposición salvaje y mentirosa que perturba el proceso democrático”

Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y referente indiscutida de los derechos humanos, fue protagonista este jueves de una nueva edición de la Entrevista Federal, donde periodistas de todo el país nucleados en la Radio Nacional, dialogaron con una luchadora desde hace 44 años.

En la charla se dialogó sobre el presente político y social del país y también sobre la gestión pasada, comandada por Mauricio Macri, además del rol de los medios de comunicación hegemónico. “Este Gobierno recibió un Estado desquiciado con una inmensa deuda externa y un alto desempleo, además de la llegada de la pandemia”, expresó.

También, se refirió al momento en el cual se expusieron bolsas mortuorias que simulaban cadáveres, frente a Casa de Gobierno, donde figuraba el nombre de la referente de los derechos humanos, haciendo alusión a la supuesta vacunación de quienes obtuvieron la dosis sin esperar el turno correspondiente. “Hay una oposición salvaje mentirosa y traicionera que perturba el proceso democrático; podemos pensar diferente pero no somos enemigos, vivimos en el mismo país y no debemos ser brutales, mentirosos y provocadores, eso no es política”, dijo.