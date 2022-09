“Hay una lógica irreversible sobre lo que dice Cristina”

Con Carlos Caramelo, periodista, escritor y analista político conversamos sobre el alegato de defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por las obras de vialidad en Santa Cruz y también sobre el proyecto de ley para ampliar en cantidad de miembros a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el rechazo de la opción.

“La plataforma zoom nos ha dado la posibilidad de observar y que quede grabado todo lo que pasó hoy, es una ventaja y la verdad quedó en evidencia todas las faltas que tiene la causa. No me gustaría estar en los pantalones de (los fiscales) Diego Luciani y Sergio Mola”.

Sobre la discusión por la Corte aseguró que “la oposición no puede decir la verdad sobre pro qué se oponen, porque no es en representación de sus votantes sino de un grupo económico”

