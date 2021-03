“Hay una Justicia patriarcal, se debe repensar su funcionamiento”

Mariela Labozzetta es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación y declaró que el Día de la Mujer significa una “buena ocasión para repensar el funcionamiento” del Poder Judicial. “Hay que pensar en la falta de eficacia contra la violencia femenina y otras cuestiones; hay una profunda crisis de legitimidad”, remarcó.

La especialista señaló el caso de Úrsula Bahillo y el desempeño de dicho ámbito: “Vemos que no se detienen los femicidios, la Justicia no puso en marcha las herramientas y estas son cosas que a esta altura ya no pueden suceder bajo la consigna de Ni una menos”.

Por otra parte, recalcó la importancia de la entrada femenina a los cargos de la Magistratura para lograr dos fines: la necesidad de avanzar a la igualdad y mejoras en lo funcional. “No es solamente ser mujer y ejercer el lugar, sino también honrar y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Cada uno de los agentes del Estado están obligados a realizarlo con esos mandatos para revertir la violencia”.