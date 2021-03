“Hay una generación que viene más piola”

En Tarde para Todo charlamos con la periodista deportiva Viviana Vila. “Está bueno que no todo quede el 8 de marzo. Las fechas son simbólicas y están bien, es necesario que estén, pero de nada sirve si solo levantamos una bandera el 8M y el 9 nos olvidamos. Lo vivo placenteramente porque estamos mejor, pero también estoy muy alerta para que no se caigan esas banderas”, señaló la comentarista de “Relatores, Pasión Nacional”.

Respecto a la situación dentro del ambiente del fútbol Viviana señaló que “crecimos y hay mucho espacio ganado. Hay una gran cantidad de varones que siguen sin aceptarnos, pero al estar tan expuestos, hasta esas personas que no gustan que una mujer participe jugando a la pelota, opinando, o comentando en una transmisión, hoy se cuidan un poco más”.

Agregó que “está lleno de programas de varones que opinan de fútbol. Yo elijo no estar en determinados lugares, no me parece que esté bueno estar a los gritos discutiendo, o tratando mal al otro o tratando de sacar un técnico. Siendo varón o mujer, no me gusta. Muchas mujeres pueden hacer otro tipo de rol”.