“Hay una diferencia de LLA sobre Fuerza Patria en la provincia”

La directora ejecutiva de Management & Fit dio detalles de la encuesta que arrojó que para las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, “la oposición al gobernador Axel Kicillof lidera con 50,7% frente al 37,9 % de candidatos oficialistas provinciales”.

“Va a ser una elección competitiva que seguramente lo que vamos a tener que mirar a partir de las ocho secciones electorales, y de las 135 intendencias, por lo que son varias elecciones en una”, explicó Lara Gayburu en el programa Viva la Pepa, por Radio Nacional.

En ese sentido, dijo que “hay secciones en las que quizá haya una tercera fuerza con buenos números en la segunda, con Hechos, en la la cuarta, con Somos, o en la sexta”, y que “después están la primera y la tercera, donde la contienda entre LLA y FP va a ser más competitiva”, reveló.

“Al día siguiente va a haber muchas maneras de leer; por cantidad de votos, por quién ganó más secciones o por cantidad de bancas”, graficó.

“Depende cual sea el resultado de la tercera sección, y se está viendo que podría ser más apretada, unos 8 o 10 puntos a favor de Fuerza Patria, en una sección donde siempre hizo mejores elecciones el peronismo”, acotó.

Gayburu dijo que “es importante cómo se consolidó el sello de La Libertad Avanza en tres años, y cómo penetró en todas las provincias, porque el nombre arrastra”.

“Hay un voto pensando en la Libertad Avanza y sus políticas nacionales, al tiempo que se ve como un trauma con el pasado reciente. Algo que no tenga que ver con todo lo que pasó”, cerró.