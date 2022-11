La abogada de la Colectiva Lesbo Trans Feminista, Daiana Araya, repudió la decisión de la fiscal Gabriela Lescano, quien imputó por doble homicidio calificado a una mujer que tuvo un aborto tardío en la localidad de Cañada de Gómez, y quedó presa. "La fiscal habla del desconocimiento de la realidad que viven muchas pibas. Nos cuesta creer esto", indicó la letrada en Nacional Rosario Fontanarrosa, y adelantó: "Pedimos sanciones por su desconocimiento del tratado de derechos humanos".

"Sentimos que hubo un retroceso increíble en derechos conquistados. Hay una chica detenida sólo por su decisión de no maternar", lamentó Araya en diálogo con el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.), y agregó: "No se explica cuál es la posición de la fiscal de pedir la prisión preventiva, y del juez de concederla. La chica no tiene los medios para escaparse ni para entorpecer la investigación".