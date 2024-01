El secretario general del Centro Empleados de Comercio de Neuquén, Ramón Fernández en diálogo con Nacional Neuquén afirmó que “Hay un parate general en el consumo” y que “En el mes de diciembre tuvimos 88 bajas, esto sale de lo que recibimos de las empresas, todas del área Confluencia que están registradas."

El referente de Empleados de Comercio sostuvo que "Tenemos muchísimas consultas de situación irregular que no están registradas. Desde diciembre hasta la fecha de toda el área de confluencia: Neuquén, Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar, Añelo, Rincón de los Sauces, Cutral Co, Plaza Huincul, Senillosa; nosotros representamos toda esa área de trabajadores, tuvimos más de 200 consultas por temas laborales y reclamos por indemnizaciones.”

“Hay un parate general en el consumo, una semana atrás salió que en las grandes superficies comerciales hay un 20% de caída en el consumo, una situación tan gruesa para el más chico que no tiene la espalda, no tiene el respaldo para poder esperar a ver que se vaya a resolver puntualmente en lo económico, que este gobierno no se ha encargado de nada, al contrario, se lo ve inclusive con el tema de la ley ómnibus, parece ser esto de la estanflación es el propósito final. Ponernos a todos en una situación donde la gente ha empezado a elegir o compro para comer o me visto o pago los servicios o pago el colectivo, es así.“

“Ley ómnibus, DNU nada viene a corregir la economía en el país, si no hay una gran concertación social de todas las partes, no va haber solución, al contrario va haber más recesión. Porque la gente no tiene para consumir y no tenemos capacidad de ahorro, en éste sentido, se va a optar por vestirse o por comer o por pagar los impuestos.”