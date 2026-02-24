El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem enfatizó que "hay un grupo de empresarios que utilizan a los trabajadores para mantener sus privilegios" y sostuvo que "creo que por ese motivo no fue casualidad que Fate anuncie su cierre un día antes del debate de la Ley de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados".

"Hay empresarios a los que les ha ido muy bien y eso es bueno, pero no lo es que esos beneficios sean a costa de los argentinos y con el privilegio de cazar en el zoológico con aranceles que les pone un Gobierno amigo", señaló Menem.

El diputado por La Rioja de La Libertad Avanza dijo que la decisión de sacar los aranceles del 28% para la importación de chapas de aluminio de China "marca que hay una Argentina cada vez más abierta y que hay un embate contra el capitalismo de amigos".

"Los empresarios que dicen que necesitan tiempo para reconvertirse vienen haciendo lo mismo hace 70 años y ya no hay más tiempo para darles porque los costos lo pagan los argentinos pagando los productos más caros que su verdadero valor", agregó.

El titular de la Cámara baja manifestó que "el Gobierno está acomodando todas las variables para que la economía tenga condiciones razonables para crecer sin elegir quién gana y quién pierde".

"No había crecimiento con un 200% de inflación y un riesgo país de 2.700 puntos", añadió el legislador riojano.

Martín Menem se refirió a la nueva composición del Congreso y señaló que "el peronismo tenía 28 senadores y ahora tiene 25, la menor cantidad desde el regreso de la democracia, y también en la Cámara de Diputados es la primera vez que no son mayoría, que ahora está en poder de La Libertad Avanza".

En relación a la Ley de Modernización Laboral, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que "la Argentina no crea empleo formal desde 2011 y eso está más allá de que se judicialice esa norma, aún antes de ser aprobada, como anunciaron distintos gremios".

"Queremos que los trabajadores que están en la informalidad pasen a la formalidad sacando a los intermediarios y creando una relación más directa entre empresarios y trabajadores y con menos impuestos al trabajo", indicó Menem.

Por último, se refirió a los rumores que marcan la existencia de conflictos internos en el Gobierno y sentenció que "las internas dentro de La Libertad Avanza no van a crecer y todos estamos trabajando para eso".

"La economía se está acomodando y la Argentina va a estar cada día mejor", puntualizó por último Martín Menem.