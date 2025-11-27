"Hay toda una comarca y una provincia que está detrás del ascenso de Deportivo Madryn"

El presidente de Deportivo Madryn Ricardo Sastre en diálogo con el equipo de Pasión Nacional habló de la posibilidad que a su club se le de el ascenso a la Liga Profesional luego del partido que jugará el domingo 30 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Abel Sastre. El conjunto patagónico puede lograr el primer ascenso dentro de dicho nivel en toda su historia.

"Tuvimos un año muy bueno, pero esto se viene repitiendo los últimos años. Tenemos esta posibilidad. Pretendemos subir a la Liga Profesional", dijo.

"Hay mucho desconocimiento sobre nuestra región, para muchos pareciera que Deportivo Madryn nació de un repollo. Radio Nacional nos acompañó mucho en nuestras campañas, pero hay un sector de la prensa que no acompaña", agregó Sastre.