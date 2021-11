"Hay resultados que serán a largo plazo"

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la titular de la subsecretaría de Coordinación e Interjurisdiccional, Mariela Domenichelli, subrayó que en necesario que la sociedad tome conciencia sobre esta problemática. “Casi todos los resultados se los van a ver a corto, a mediano y a largo plazo. Hay resultados que van a ser a largo plazo, que requieren un cambio en la sociedad. Primero, hay que tomar conciencia que este es un problema tremendo que existe, que hay que tratarlo, que hay que hablarlo. Repito, con el trabajo del empoderamiento de la mujer, que cuando está empoderada es un “no” a tiempo, no llega a soportar un golpe, ni un maltrato físico, ni psicológico. Desde la mesa interministerial trabajamos arduamente en poder visibilizar esto en el territorio y llevarle información a las mujeres que están en los barrios, cuáles son sus derechos, que muchos no los conocen y por eso no los reclaman. Es fundamental el trabajo con la sociedad y obviamente con todos los ministerios”, dijo la funcionaria.

DESCARGAR