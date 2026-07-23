Alerta por sarampión: "Hay que vacunarse, las vacunas son seguras y salvan vidas"

Frente al alerta emitido por el Ministerio de Salud de la Nación por el riesgo de sarampión en Argentina, tras el regreso de viajeros del Mundial, Hernán Mundo, en Segundo Round, dialogó sobre el tema con el médico infectólogo.

“Venimos sabiendo, en años anteriores, que el virus del sarampión aumentó la circulación en todo el mundo porque hubo una baja en la vacunación de todos los chicos sobre todo por corrientes antivacunas”, explicó el Dr. Martín Hojman.

“Dado el evento masivo del Mundial, y que el virus en el norte está circulando más que en el sur; entonces es importante que ante la baja de cobertura de la vacunación, haya un alerta muy temprana que está destinado a la captación temprana de la posibilidad de que alguien venga con el virus del sarampión”.

El profesional explicó que, quienes hayan venido del Mundial y comiencen con fiebre, resfrío y conjuntivitis, se aíslen y hagan la consulta médica correspondiente.

“Es una medida epidemiológica muy atinada”, opinó sobre el documento de alerta difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.

En ese marco, considerando que existen vacunas para prevenir el sarampión, remarcó que “hay que vacunarse, las vacunas son seguras y salvan vidas”.