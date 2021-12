El exjuez de la Cámara Federal, Carlos Rozanski, dijo que “Macri, Stornelli y Pepín integran una banda criminal, la banda criminal más grande de la Argentina en democracia. Desde la cual han cometido infinidad de delitos, fundamentalmente para enriquecimiento personal”.

Rozanski se pronunció en Twitter sobre lo que entiende una injusta situación: “Domingo 7 de noviembre de 2021. Macri, Stornelli y Pepín en libertad y Milagro Sala presa”.

-Es un grupo privilegiado de la sociedad. Por esa pertenencia tienen garantizada la impunidad. Y Milagros Salas no tiene esos sponsors y pertenece a un sector social vulnerable –agregó Rozanski.

También manifestó que el fiscal Carlos Stornelli no debería seguir en el cargo: “Individuos de esa calaña no puedan acceder a cargos en el Poder Judicial, el Poder Judicial debe estar integrado por gente decente. Acá hay un grupo de corruptos que son de la misma ideología que los que garantizaron el primer golpe de Estado de 1930. Son clasistas, de derecha, racistas…”.

En cuanto a la conformación de la Corte Suprema de la Nación, dijo que “el problema es que se especula demasiado. No se debe estar contando los porotos en las cámaras porque hay un orden en las decisiones políticas. Cuando Néstor Kirchner tomó la decisión no contó los porotos y tenía el 22 % de los votos, no el 50. Si hay una buena mujer para ocupar el cargo que falta, pónganla sobre la mesa y luego ver si están los votos. Si no se están viendo las concesiones que haga la oposición… y no hay que ir por ese lado. Hay que tomar decisiones políticas que nos garanticen una mejor Justicia”.

Escuchá la nota completa:

