“Hay que preguntarse por nuestra propia historia”

Entrevista al docente e investigador, Jorge Muñoz Sougarret de la Universidad de Los Lagos, Osorno -Chile- sobre el trabajo comparado que hizo junto a Laura Méndez -Universidad Nacional del Comahue- y María Andrea Nicoletti, de la Universidad Nacional de Río Negro titulado “Marcas indelebles, memoria local, conmemoraciones y sociabilidad a escala comparada. La norpatagonia argentino chilena, en los siglos XIX y XX”. Para Muñoz Sougarret este estudio comparado entre San Carlos de Bariloche -Argentina- y Osorno -Chile- ofrece dos aportes muy importantes.

Esta entrevista corresponde al Episodio 13-Parte 1 del programa Aguafuertes Patagónicas.

El primero de ellos es que “hay un interés siempre de estar dentro de nuestra especialidad, de estar colocando a debate, a crítica, cierto postulado que aparentemente son sentido común. Todas las especialidades, toda ciencia y particularmente la historia, a veces se construye sobre demasiados sentidos comunes. Y los sentidos comunes suelen no verse. Suelen no criticarse porque se asume como evidentes y en ese marco la construcción, a veces, de cómo fueron las sociedades más periféricas se basan en esta repetición de fechas, pero que se leen y se repiten de manera acrítica. Entonces, un poco el elemento que estamos intentando dar, es decir, está bien que hoy en día sean dos espacios separados -San Carlos de Bariloche y Osorno- que estén en dos naciones distintas, en dos Estados distintos, pero no significa que siempre hayan estado separado físicamente. Hay muchos elementos que lo unían y eso queda claro, en el estudio comparado”.

Y el segundo aporte, dice el docente e investigador de la Universidad de Los Lagos en Osorno parte de una reflexión: “Tanto Laura como María Andrea Nicoletti o yo, somos profesores que formamos a profesores que van a ir a dar clase en escuelas secundarias, donde uno de los problemas centrales que hoy en día tienen es no saber bien como situarse dentro de una realidad que cada día más compleja y que aparentemente lo fracciona de manera identitaria. Entonces, un poco es preguntarse por nuestra propia historia. Hacer que ellos comprendan que son parte de ese relato, que no es que nunca estuvieron. Hace que también ganemos, un poco de autoconfianza a nivel regional y podamos vernos verdaderamente en una escala menos odiosa veces que, como ha sucedido en los últimos años tanto en Chile y a veces también en Argentina”.