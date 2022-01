“Hay que distinguir el desmonte del aprovechamiento forestal”

“Respecto de incendios en el bosque nativo vemos que en el sector forestal se producen desde el año pasado y más aun, aplicamos la legislación vigente e iniciamos expedientes por quema de los mismos, a veces intencionales, otros no, en este tiempo con mucho calor no vemos quema de bosques nativos pero sí de pastizales que a medida que ocurren son intervenidos por Defensa Civil y la Secretaría de Ambiente que tienen competencia en el tema. Hay que diferenciar lo que es desmonte con el aprovechamiento forestal y muchas veces se contribuye a que se piense que es lo mismo, y no lo es y es lo que muchas veces hace Somos Monte. En el Chaco siempre existió la deforestación que está permitido cumpliendo determinadas normas, pero desde el año pasado los permisos están suspendidos y entonces lo que se dio en este tiempo es deforestación ilegal y esto se da porque no hay una respuesta clara del Estado, y es ahí donde actuamos con una recaudación de 110 millones de pesos. En lo personal considero que el manejo del bosque nativo beneficia al ambiente, no se trata del modelo extractivista sino que hay que hacer un buen manejo del bosque nativo y eso es lo que se hace desde hace muchos años. La cuestión forestal en nuestra provincia sigue dependiendo del bosque, habrá que reforestar para tener madera nativa dentro de 10 años. Desde hace tiempo trabajamos con provincias del norte que tienen Palo Santo y lo hacemos con un Plan Nacional Sustentable de manera de hacer un control sistemático, pero el recurso humano nunca va a ser suficiente por la extensión del Chaco además de otras tareas, pero el que tenemos es altamente calificado”, dijo el titular de la Dirección de Bosques del Chaco.

