"Hay que dejar bases sólidas para los próximos 40 años"

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, habló con Nico Yacoy y el Equipo Nacional tras la reunión que los legisladores de La Libertad Avanza mantuvieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El senador aseguró que el encuentro sirvió para analizar la marcha de la economía y definir la agenda legislativa que impulsará el oficialismo en el Congreso durante la segunda mitad del año.

“Tenemos que darle previsibilidad al sector privado para que se anime a invertir”, afirmó.

Abdala sostuvo que, tras los avances logrados en materia económica, el objetivo ahora es consolidar cambios de largo plazo que brinden estabilidad institucional.

“Tenemos que pensar en los próximos 40 años y dejar las bases del equilibrio para que continúen en el tiempo”, expresó.

Entre los proyectos que buscará impulsar el oficialismo, mencionó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir que futuros gobiernos puedan financiarse con emisión monetaria.

“El espíritu es tener un Banco Central que no pueda emitir dinero para financiar a la política y que garantice la estabilidad de la moneda”, señaló.

Además, consideró que ese tipo de reformas permitirá reducir la incertidumbre económica y dar mayor previsibilidad a las inversiones.

“Las inversiones importantes requieren reglas claras y estabilidad durante 20 o 30 años”, explicó.

En materia política, Abdala indicó que el Gobierno continuará impulsando la eliminación de las PASO, el fortalecimiento del sistema de financiamiento de los partidos y la aprobación de Ficha Limpia.

“Los corruptos y los delincuentes no tienen que ser candidatos”, sostuvo.

También cuestionó el costo del sistema de elecciones primarias y afirmó que las PASO hacen que todos los argentinos financien las internas de los partidos políticos.

Por último, destacó que las políticas económicas implementadas por el Gobierno ya muestran resultados concretos.

“Bajamos el riesgo país de 3.000 a cerca de 400 puntos y esperamos que eso permita reducir las tasas de interés y recuperar el crédito privado”, concluyó.