"Hay que defender y no negociar la autonomía de todas las provincias"

La Vicegobernadora de La Rioja se refirió a los 204 años de autonomía que cumplió la Provincia de La Rioja este viernes 1 de marzo.

Teresita Madera dijo que "pareciera que no fue suficiente el esfuerzo y trabajo que hicieron hombre y mujeres para lograr esta autonomía, porque tenemos un gobierno que no me atrevo a llamarlo nacional, porque decidió pelearse con las provincias, esas provincias que le dieron fuerza a la nación".

La Vicegobernadora de La Rioja aseguró que "hay que tener una mirada más amplia y de respeto, porque debe surgir la fuerza de poder levantar la voz para plantear que el federalismo y la autonomía no se negocian".

AUDIO Teresita Madera - Autonomía en contra del Gobierno Nacional.