"Hay que decirle no al viejismo y a la exclusión de adultos mayores”

“El 13 de noviembre es el Día de trabajador del PAMI y por lo tanto el lunes 15 no habrá atención presencial al público, esta fecha se recuerda por el permanente trabajo de los trabajadores y

trabajadoras del organismo y se retomará la actividad normal el 16. No obstante habrá posibilidad de comunicarse, por circunstancias urgentes, a los teléfonos 0800 222 6274 – 0800 333 0234.Trabajamos por la no exclusión de trabajadores y trabajadoras adultos mayores y tratamos de atenderlos en forma permamente con la idea de decir no al viejismo y colaborar para que nadie se sienta o esté fuera del sistema, es un trabajo permanente y constante y en eso trabajamos intensamente. Abrimos diversas actividades para promover la acción, los viajes, los viajes sociales, con el gran éxito que es el PreViaje, y que ahora se revitaliza después de la pandemia. Quiero destacar el gran trabajo que hacen todos los centros de jubilados, que es la herramienta de unión de todos los adultos mayores”, dijo el Director Ejecutivo del PAMI, Chaco.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO