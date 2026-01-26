“Hay que aclarar el contexto, el kayakista no está en situación de peligro"

El Municipio bonaerense de Villa Gesell radicó una denuncia penal por abandono de persona tras la difusión de un video en redes sociales en el que se escucha al guardavida, que se desempeñaba en un sector concesionado de la playa, burlarse de la situación y no socorrer a un kayakista. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con Agustín Rosberg, Secretario General de la Unión de Guardavidas, sobre lo ocurrido y aclaró cuál fue el contexto del hecho.

“Vale aclarar que es una zona donde hay entrada y salida de kayak, se conocen con los guardavidas del sector, no están en situación de peligro”, explicó.

“En el video se ve que nadie pide auxilio ni se está ahogando, el contexto hay que aclararlo”. “El kayak queda a la deriva, no el kayakista que tiene todos los elementos de seguridad".

Rosberg advirtió que este año “hubo un recorte de personal desde el Municipio y una negativa a mandar a los guardavidas a la playa”, con recortes de horarios de trabajo.

“El guardavida tiene sus obligaciones”, remarcó, y buscó aclarar el hecho que se viralizó en los medios.