Hay muchos productos en el mercado que no tienen químicos, hay que buscarlos

"HAY MUCHOS PRODUCTOS EN EL MERCADO QUE NO TIENEN QUÍMICOS, HAY QUE MIRAR LO QUE ESTAMOS COMPRANDO"

Por otra parte, el docente profundizó en el uso de productos biodegradables, que definió como aquellos que no contienen químicos, especialmente fosfato y que, al ser eliminados, no dañan la naturaleza. “cuando uno va a apurado a comprar no piensa en lo que está llevando” - dijo - al referirse a las formas de consumo que podríamos mejorar para tener un trato más amigable con el medioambiente.