“Hay muchas dificultades por no pertenecer a una heteronorma”

“El lunes 9 se cumplió una década de la sanción de la Ley de Identidad de Género por la que tanto luchamos desde el sector de disidencias del Chaco y del país. Todo fue un proceso muy complejo que en algunos casos como el mío se decidió por vía judicial. Tener una identidad autoreferenciada es importantísima que lograrlo fue después de un largo camino que algunas veces fue traumático y doloroso. En estos 10 años se produjeron muchos avances pero muchas compañeras no lo pudieron disfrutar, hoy simplemente es un proceso administrativo. La cantidad de 12.600 personas trans travestis que pudieron acogerse en esta ley no considero que sea mucho o poco, simplemente es importante, en el Chaco es del 1,5% de ese total pero todavía existen barreras en algunos registros civiles que niegan derecho a la información y sobre todo al de tener su propia identidad, esto es una cuestión cultural, sigue sucediendo en algunas provincias y eso se debe a no pertenecer a una heteronorma, a un sistema machista. Falta muchísimo y estamos en un proceso de reconstrucción que se da en las políticas públicas que llevó adelante Cristina pero también lo hace Alberto en la Nación y por Analía Rach Quiroga en la vicegobernación del Chaco”, afirmó la integrante de la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género del Chaco.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

FAROLITOS EN LA OSCURIDAD

BÁRBARA AGUIRRE- SANTIAGO OSUNA

MIÉRCOLES DE 16 A 18