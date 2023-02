"Hay mucha coherencia en cómo La Nación representa a las clases sociales"

En los últimos días el diario La Nación publicó una nota titulada: <La discordia histórica entre la clase media y la “patria choriplanera”> firmada por Marcelo Gioffré. La misma era acompañada por una imagen que enfrentaba a dos bustos humanos, uno con sushi en la cabeza y aparente representante de la clase media; el otro busto tenía un choripán y por lo tanto perteneciente a "la patria choripanera". A su vez, las figuras humanas tenían distinto color, blanco y negro, correspondientemente. La nota y la imagen fueron viralizadas rápidamente y las redes sociales fueron el lugar de debate y acusaciones.

En Bajo el Mismo Sol entrevistamos al sociólogo Gonzalo Assusa, quien analizó lo sucedido y nos dejó algunas claves interesantes: "Me interesaba y me parecía que tenia mucha potencia, es mostrar que hay mucha coherencia, a lo largo del tiempo, en cómo el diario La Nación representa a las clases sociales en general, a la estructura social y a las clases populares en particular", explicó al aire de Nacional Córdoba.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Bajo el Mismo Sol de lunes a viernes de 14 a 16:30 horas por Nacional Córdoba.