“Hay médicos que te mandan a adelgazar antes de atenderte"

Valentina Festa Gebruers es la primera activista gorda de La Pampa y en Rebeldes sin cauce nos contó cómo fue el inicio de su militancia, reflexionó acerca de los derechos vulnerados y los prejuicios médicos con los que se encontró al momento de asistir a una consulta.

“Yo me amo pero yo también quiero encontrar ropa en cualquier local y por ahí va la militancia que tiene que ver con defender nuestros derechos como son el acceso a la salud, a vestirse, a que te entre el cuerpo en un asiento del cine o del colectivo, porque muchos derechos aún son vulnerados simplemente por el hecho de que tu cuerpo ocupa más espacio”, explicó.

Valentina también es modelo plus size y creadora de contenido digital a través de su cuenta de Intragram, donde entre otros posteos, publicó un Relevamiento de profesionales de la Salud del bien de La Pampa. "Todo empezó por una necesidad de que muchas personas iban al médico y no lograban ser atendidas, como me pasó a mí. Sigo recolectando información porque hay pocos datos", dijo.

"Cuando yo digo que no me molesta mi peso, me lo cuestionan", sostuvo.

