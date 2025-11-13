En este nuevo episodio Adrián Korol propone un nuevo viaje sonoro donde la radio vuelva a ser refugio, testigo y protagonista.

“Hay más informaciones para este boletín” no es solo una frase legendaria: es el eco de una época.

Desde Radio Colonia y la inconfundible voz de Ariel Delgado, la emisora uruguaya que informaba lo que en Argentina estaba prohibido, hasta una joya oculta en los archivos: “La radio con botas”, el programa que Joan Manuel Serrat condujo en Radio Nacional de España allá por 1991.

Korol reconstruye esas huellas sonoras que marcaron generaciones: La mística de Radio Colonia y el poder de una frase que desafiaba la censura; el hallazgo de Serrat como conductor radial y su apertura histórica.

También, un homenaje al arte publicitario, a los jingles y voces que convirtieron la radio en patrimonio emocional y un cierre de antología: la verdad sobre la famosa emisión de “La guerra de los mundos” de Orson Welles, y su réplica en Radio Quito (Ecuador, 1949), donde la ficción terminó en tragedia.

Este episodio invita a reflexionar sobre el poder —y la responsabilidad— de la palabra en tiempos de fake news.