"Hay legisladores que cuestionan la Ley de Modernización Laboral pero les tirás una pala y salen corriendo", ironizó Luis Juez

El senador de La Libertad Avanza por Córdoba, Luis Juez, ironizó que "hay legisladores que cuestionan la Ley de Modernización Laboral pero les tirás una pala y salen corriendo" y dijo que el bloque oficialista, del que ahora forma parte, "trabajó todo diciembre y enero y por eso va a aprobar las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo".

Juez aseguró que esta semana "se van a aprobar las leyes de Modernización Laboral y de Glaciares y también el nuevo Régimen Penal Juvenil" y estimó que eso es posible "porque se trabajó mucho tiempo y con conciencia".

"Muchos legisladores de la oposición no aparecieron por el Congreso en diciembre y enero y a la madrugada del día del debate por los cambios en material laboral tuvieron un ataque y se transformaron en especialistas del mundo del trabajo para hacer modificaciones que antes no habían planteado", agregó el senador cordobés.

Juez aclaró que no es casualidad "que el kirchnerismo se haya quedado sin nada en el Senado" y recalcó que eso fue una consecuencia "de que antes lograban todo porque estaban acostumbrados a la prepotencia y a llevarse todo por delante".

"Por primera vez el peronismo no tiene ninguna vicepresidencia en el Senado y eso no es casual", añadió.

Sin embargo, aclaró que "hay que saber que la historia de la Argentina siempre le permite al peronismo volver y por eso hay que ser prudentes".

El legislador cordobés recordó que "la desmemoria de los argentinos hace que al peronismo se le perdone todo y que por ejemplo se olvide que Alberto Fernández fue el peor presidente de los últimos 40 años".

"Cuando ellos no gobiernan son absolutamente destituyentes y están imaginando como condicionar al Gobierno de turno", advirtió Juez.

"Ellos piensan que la gestión del presidente Javier Milei no puede llegar a 2027 y todavía no hacen nada en ese sentido porque la gente entendió lo que es bueno para el país y no los acompaña, porque si no lo harían", recalcó.

Juez puntualizó que "hay que ser astutos e inteligentes porque sabemos que el peronismo no comienza a trabajar para destituir al Gobierno porque tiene muchos problemas internos y de liderazgo".

"Hemos construído una mayoría interesante en el Congreso pero todavía es frágil y responde a intereses de muchos gobernadores que acompañan este proyecto porque tienen que resolver problemas en sus provincias, lo que deja en claro que en algunos casos no nos van a acompañar", afirmó por último el exsenador del PRO que hace pocos días se pasó al bloque de La Libertad Avanza.