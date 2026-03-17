Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en 22 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 17 de marzo alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias, viento y viento zonda en distintas regiones del país. De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los fenómenos previstos afectarán a 22 provincias.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con el equipo de Primer round y precisó que "se activarán tormentas con lluvias de variada intensidad por lo menos durante la mañana y hasta el mediodía". En ese marco, señaló que el municipio de General Pueyrredón suspendió las clases en el turno mañana.

En el caso de la alerta naranja por tormentas, abarca el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y el sur de La Rioja. En estas áreas se prevén eventos intensos, algunos con características localmente severas, que incluirán lluvias abundantes en cortos lapsos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

A su vez, el SMN también emitió una alerta naranja por lluvias para el noroeste de Neuquén y Tierra del Fuego. En estas zonas se esperan precipitaciones persistentes y de intensidad considerable. En la región cordillerana de Neuquén, los acumulados previstos oscilan entre 30 y 50 milímetros, con probabilidad de nevadas aisladas en sectores elevados. En tanto, en Tierra del Fuego se anticipan lluvias continuas con registros de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser mayores en forma localizada.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por tormentas en el sudoeste y noreste de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, el norte de Córdoba, el este de La Rioja, el sudeste de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, el este de Jujuy, Chaco y el este de Formosa. En estos sectores se esperan tormentas de distinta intensidad, algunas fuertes, con lluvias abundantes en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Los acumulados previstos se ubican entre 25 y 50 milímetros.

En tanto, la alerta amarilla por lluvias alcanza el sudoeste de Mendoza, el sudoeste de Neuquén y el sur de Santa Cruz. Allí se prevén precipitaciones, en algunos casos intensas, con valores acumulados de entre 15 y 30 milímetros y la probabilidad de nevadas aisladas en zonas elevadas.