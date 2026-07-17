Hay alerta por tormentas, fuertes vientos y caída de granizo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para la mañana de este viernes 17 de julio un aviso a corto plazo por tormentas fuertas que se inician en el sur de la Ciudad.

También rige un alerta amarilla por tormenta. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El meteorólogo Sebastián Pagliarino dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó el comportamiento de la tormenta que afecta actualmente a la región central del país. El especialista explicó que se vivieron condiciones atípicas para la época con vientos del norte y temperaturas en ascenso antes del ingreso de un frente frío.

El experto señaló que la confluencia de distintas masas de aire genera tormentas severas con lluvias intensas y la posibilidad de caída de granizo. Manifestó que estas situaciones son propias de momentos donde se acumula mucha humedad y temperatura previa al ingreso de aire frío.

"De hecho, ya en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires ha caído granizo", afirmó Pagliarino sobre los reportes en Lobos y San Antonio de Areco. Advirtió que existe la posibilidad de que este fenómeno se repita en la zona del AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires.

El meteorólogo indicó que la intensidad del fenómeno se mantendría al menos hasta pasada la media tarde del día. "Hay alerta amarilla para toda la zona, sobre todo el norte de la provincia de Buenos Aires y el litoral", expresó sobre el alcance del aviso meteorológico.

Al ser consultado sobre la naturaleza del evento, confirmó que se trata de tormentas localmente severas que suelen ser de corta duración. "Son bastante rápidas en realidad porque ya hacia la tarde vamos a tener una mejora del tiempo", explicó el profesional sobre la evolución del clima.

Pagliarino aseguró que, tras el paso del frente, el ambiente se volverá bastante frío con algunas mejoras temporarias en las condiciones generales. Señaló que podría registrarse un periodo de inestabilidad el sábado por la tarde antes de que el tiempo se estabilice hacia el domingo.

Además, detalló que la franja central del país no es la única afectada, mencionando lluvias fuertes por momentos en la costa atlántica. Manifestó que la situación climática presenta un panorama complejo que requiere atención constante de las autoridades y la población.

Por otro lado, alertó sobre un escenario más crítico en la zona cordillerana, desde La Rioja hasta Neuquén, debido a las nevadas. "Hay alerta naranja por fuertes tormentas de nieve que pueden alcanzar los dos metros", advirtió sobre la magnitud del fenómeno en la montaña.

Finalmente, Pagliarino instó a la comunidad a mantenerse atenta a las actualizaciones de los alertas oficiales durante el resto de la jornada. Concluyó que, si bien la mejora es inminente para la región central, el ingreso de la masa de aire frío marcará el clima del fin de semana.