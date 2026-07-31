Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 5 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio en Buenos Aires y otras cinco provincias.

La meteoróloga Cindy Fernández dialogó con el equipo de Korol en el aire y dijo que las advertencias alcanzan a sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa. Las condiciones más intensas se esperan en el este bonaerense, incluido el AMBA, además del sur entrerriano y parte del sudeste santafesino, donde rige una alerta naranja.

El último día de julio llega con un marcado contraste climático entre las distintas regiones del país. Mientras el norte argentino registrará temperaturas propias de la primavera, con máximas que superarán los 30 grados en varias provincias, la Patagonia continúa bajo condiciones invernales, con nevadas y temperaturas bajo cero en algunos sectores.

En la Ciudad de Buenos Aires la jornada comenzó con cielo algo nublado y una temperatura de 15,2 grados. Para hoy se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 21. En el centro del país predominan las condiciones estables, aunque persisten bancos de niebla y nubosidad en algunas provincias durante las primeras horas del día.

Las temperaturas más elevadas se concentrarán nuevamente en el norte argentino. Formosa alcanzará una máxima de 34 grados, mientras que Chaco y Corrientes llegarán a los 32. Misiones registrará 31 grados y Santiago del Estero alcanzará los 29. También se prevén máximas de 28 grados en Salta, Jujuy y Tucumán, valores significativamente superiores a los habituales para esta época del año.

La región central presentará condiciones agradables. Córdoba llegará a los 26 grados, Santa Fe a los 28 y Entre Ríos a los 27. En Cuyo, San Juan alcanzará una máxima de 26 grados, Mendoza llegará a 24 y San Luis a 25, bajo cielos despejados o con escasa nubosidad.

En la Patagonia las temperaturas continuarán siendo considerablemente más bajas. Neuquén tendrá una máxima de 14 grados, Río Negro alcanzará los 16 y Chubut apenas llegará a los 11 grados bajo un cielo mayormente nublado.

Las condiciones más rigurosas se registrarán en el extremo sur. Santa Cruz presenta nevadas débiles y tendrá temperaturas entre los 7 grados bajo cero y los 2 grados bajo cero, manteniéndose como la provincia más fría del país. En Tierra del Fuego se espera una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de apenas 1 grado, con cielo parcialmente nublado.