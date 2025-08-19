Hay alerta naranja para el litoral y para el norte de la provincia de Buenos Aires

El meteorólogo Sebastián Pagliarino en diálogo con el equipo de Creer o Reventar informó en Radio Nacional sobre los alertas meteorólogicos que hay para la jornada.

"Hay alerta para el litoral y para el norte de la provincia de Buenos Aires. También hay alerta amarilla por fuertes lluvias, producto de esta ciclogénesis y sistema de bajas presiones. Eso genera lluvias de variada intensidad para hoy y el miércoles también. Toda la franja este del país, litoral y provincia de Buenos Aires, tendrá varias lluvias", dijo.

"El epicentro se puede dar entre la tarde de hoy y la noche con importantes precipitaciones para toda la región. Hoy será un día completamente de lluvia en la ciudad de Buenos Aires y alrededores ", agregó.

En Ramos Generales, la meteoróloga Cindy Fernández también dio información del tiempo durante la jornada en el país.

"Llueve desde anoche de manera continua, tenemos alerta amarillo por lluvias ahora. Pero se elevará a nivel naranja, porque puede generar algunos daños o interrupción momentáneas de nuestras actividades. Esto es en parte del Amba, y todo el centro este y el noreste del país", mencionó.